Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası
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Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nesrin Narin'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nesrin Narin'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde toprağa verildi.
Narin'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesindeki otopsi işleminin ardından önce Kütahya'daki evlerine, ardından da İhsaniye ilçesine bağlı Kadımürsel köyündeki babaevine getirildi. Narin'in babası Necati, annesi Melahat, kardeşleri Satı ile Ufuk Narin cenaze eve getirildiği ve helallik alındığı sırada gözyaşı döktü. Nesrin Narin'in naaşı, Kadımürsel köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın, Narin ve arkadaşlarının, üniversiteden bir arkadaşlarının Çanakkale'deki düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpışmış, otomobildeki Nesrin Narin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:09 Kaynak: AA
İhsaniye, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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