Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 5 milyon makaron ile 140 bin bandrol ele geçirildi
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Tekirdağ'da 5 milyon makaron ile 140 bin bandrol ele geçirildi

3 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde üzerine mükerrer bondrol yapıştırılmış 500 karton kutuda 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek istenen kullanılmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Tekirdağ'da 5 milyon makaron ile 140 bin bandrol ele geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde üzerine mükerrer bondrol yapıştırılmış 500 karton kutuda 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek istenen kullanılmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir işletmede makaronlara mükerrer bandrol yapıştırılıp, piyasa sürüldüğü ve piyasadan da mükerrer bandrol toplatıldığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından ekipler gece yarısı iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 500 karton içerisinde hazırlanıp, kutuların üzerine mükerrer bondrol yapıştırılmış 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi. Makaron ile bandrollere el konulurken, iş yerinde bulunan Z.Y., E.K. ile N.E. gözaltına alındı. Yetkililer, KDV ve ÖTV yönünden 1 milyon 500 bin lira vergi kaybının önlendiğini söyledi.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
Çerkezköy, Makaron, Tekirdağ, Güncel
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