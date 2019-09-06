Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı
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Tekirdağ'da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.

Tekirdağ'da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.


Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.


5. Uluslararası Optimist Kupası kapsamında bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu, Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa kıyısında mücadele edecek. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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