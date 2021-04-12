TEKİRDAĞ'DA 5 YIL ÖNCE DARBEDİLDİĞİ İÇİN ÖLEN KİŞİNİN KATİL ZANLISI YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 yıl önce darbedildikten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucu ölen Kemal Kara'nın (65) katil zanlısı Murat Mandacı (51), polis tarafından yakalandı.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde 15 Mart 2016 günü yaşanan olayda Kemal Kara, evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Beyin kanaması sonucu öldüğü sanılan Kara'nın ölümü şüpheli bulunarak cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu beyin kanaması ve iç kanama geçirmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Kara'nın ölümünden önce kendisini görenlerden darbedildiğini gizlediği ve merdivenlerden düştüğünü söylediği öğrenildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nın bir süre önce dosyayı yeniden açması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Kemal Kara'nın ölümünden birkaç gün önce gittiği bir barda darbedildiği belirlendi. Araştırmada, bar çalışanı Murat Mandacı ile müşteri olarak gelen Kemal Kara'nın, bardaki bir kadın yüzünden aralarında tartıştığını tespit eden polis olayın görgü tanıklardan B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKALANAN TANIK ANLATTI

İfadesi alınan B.S., Murat Mandacı ile Kemal Kara'nın barda çalışan A.A. isimli kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığını belirterek, Tartışma sırasında Murat Mandacı, Kemal Kara'yı darbetti. Daha sonra Mandacı, Kara'yı aracına alarak evine götürdü. Bende araçta bulunuyordum. Araçta yine darbetmeyi sürdürdü. Kemal Kara'yı evinin önüne götürüp bıraktık. Ertesi gün, içinde kan bulunan aracı temizlettik. Murat Mandacı, şahsın öldüğünü duyunca, olayı kimseye anlatmamamı istedi dedi.

B.S.'nin ifadeleri üzerine polis, Murat Mandacı'yı Çorlu ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen Mandacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.