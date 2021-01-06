Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ele geçirildi
06.01.2021 10:45
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 50 bin makaron ve 12 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 50 bin makaron ve 12 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede 4 işyeri, bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda 50 bin doldurulmuş makaron, 12 bin bandrolsüz boş makaron ve 47 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
????????
Son Dakika Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Fabrikadan kalan radyoaktif madde nedeniyle toprağın alev alması vatandaşları tedirgin ediyor CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı