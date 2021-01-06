Tekirdağ'da içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 50 bin makaron ve 12 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede 4 işyeri, bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda 50 bin doldurulmuş makaron, 12 bin bandrolsüz boş makaron ve 47 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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