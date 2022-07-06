TEKİRDAĞ'DA 50 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA 50 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI

06.07.2022 16:18

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili tarla yandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili tarla yandı.

Yangın, öğle saatleri sıralarında Malkara ilçesine bağlı Ahievren ile Hereke Mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada çıktı. Henüz nedene belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 2 çiftçiye ait 50 dönümlük buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA 50 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI - Son Dakika

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