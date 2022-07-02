Yangının bölgede bulunan yazlık evlere sıçramaması için mahalle sakinleri de alevlere müdahale etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 50 dönüm tarım alanı yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.