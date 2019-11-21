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Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı minibüs, kovalamacanın ardından ilçe çıkışında durduruldu.

Minibüsteki kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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