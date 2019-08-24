Tekirdağ'da 500 keklik doğaya bırakıldı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince, 2011 yılından bu yana 24 bin sülün, keklik ve çil kekliğinin doğaya bırakıldığı bildirildi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Naip ve Yeniköy mahalleleri arasında bulunan yaban hayatı yerleştirme sahasında düzenlenen programda, doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında, 500 çil kekliği doğaya bırakıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın da katıldığı programda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim çiftliğinden getirtilen 500 "çil kekliği" ormanlık alana salındı.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal da katıldı.

Tekirdağ'da yaban hayatının zenginleştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2011 yılından bu yana Saray, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde sülün, keklik ve çil keklik doğaya yerleştirme faaliyetlerine başlanılmıştır. Bu güne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Keklik ve Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirilmiş 24 bine yakın yaban hayvanı Tekirdağ ilinde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Yerleştirme ve av koruma kontrol faaliyetleri tüm hızı ile devam etmektedir."