Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki ve alkol ürünleri getirip pazarlamaya çalışan kişilere ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Polis iki ilçedeki 23 iş yerinde yapılan incelemede 500 litre kaçak içki, bir miktar kapüşon ve 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçak içki satan kişi ve iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:25 Kaynak: AA
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