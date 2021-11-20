Tekirdağ'da 500 polisin katıldığı "Huzur 59" denetimi yapıldı - Son Dakika

Ekipler, denetimler sırasında salgın kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.

İki şüphelinin üzerinde ise 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü asayiş timlerince ilçenin farklı noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı. Trafik ekipleri de sürücülerin belgelerini kontrol etti.

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