Tekirdağ'da 520 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 520 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safaalan Mahallesi'nde S.I'nın evinde sahte içki yapılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Ekipler tarafından evde yapılan aramada, 520 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Zanlı S.I. ekipler tarafından gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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