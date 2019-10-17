Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol denetimlerinde 4 aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen 4'ü araç sürücüsü 10 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]