Tekirdağ'da 55 yıllık milli hazinede bin 439 yerli üzüm çeşidi koruma altın alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 55 yıllık milli hazinede bin 439 yerli üzüm çeşidi koruma altın alındı - Son Dakika Ekonomi

Tekirdağ'da 55 yıllık milli hazinede bin 439 yerli üzüm çeşidi koruma altın alındı

7 saat önce

55 yıllık Hazine, Tekirdağ Milli Koleksiyon Bağında bin 439 yerli üzüm genotipi koruma altına alındı.

Tekirdağ'da 55 yıllık milli hazinede bin 439 yerli üzüm çeşidi koruma altın alındı, System.String[]

55 yıllık Hazine, Tekirdağ Milli Koleksiyon Bağında bin 439 yerli üzüm genotipi koruma altına alındı.


Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Anadolu asmanın anavatanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Asma yetiştiriciliği oldukça eskiye dayanan ülkemizde, üzüm çeşidi yönünden önemli ölçüde çeşit zenginliği bulunmaktadır. Bu zenginliğin korunabilmesi amacıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 1965 yılında başlatılan "Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar" projesi 55 yaşındadır" denildi.


Bin 439 yerli üzüm genotipi koruma altında


Açıklamanın devamında, "Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ülkemiz genelinde asma genetik kaynaklarının muhafazasından 1. derecede sorumlu kuruluş olup, 2020 yılı itibariyle bin 439 yerli üzüm genotipini "Milli Koleksiyon Bağı"nda koruma altına almıştır. Bunun yanı sıra 93 yabancı, 31 anaç çeşit ve klonları ile beraber bu sayı 1563 aksesyona ulaşmaktadır. Çalışmalarımızın ana amacı ülkemiz asma genetik kaynaklarının muhafazası olmakla birlikte bu genotiplerin kimlik tanımlamalarının yapılması ve kullanım olanaklarının araştırılması amaçları arasındadır. Kurumumuz bünyesinde üzüm genotiplerimizin yaprak ve çekirdek herbaryumları da bulunmaktadır. Çalışmalarımız geçmişten günümüze aynı titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Genetik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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