Tekirdağ'da 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ortak çalışma yürüten Hayrabolu
, Malkara
ve Süleymanpaşa
ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, durumundan şüphelenilen 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı iki minibüsü Tekirdağ- Çanakkale
D-110 kara yolu üzerinde durdurdu.
Ekipler, araçlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 Pakistan
, 15 Bangladeş
ve 14 Afganistan
uyruklu olmak üzere 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Araçların sürücüleri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı.