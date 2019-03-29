Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

31 dakika önce

TEKİRDAĞ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 kaçak yakalandı, 2 sürücü ve organizatör ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 kaçak yakalandı, 2 sürücü ve organizatör ise gözaltına alındı. 

Tekirdağ- Çanakkale D-110 yolu üzerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, durumundan şüphelenilen 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda  Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı, sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Polis, Çanakkale, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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