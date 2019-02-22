Tekirdağ'da 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni

Tekirdağ'da 57'nci Alay sancak devir teslim töreniTEKİRDAĞ'da 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir temsili töreni düzenledi.

Tekirdağ'da 57'nci Alay sancak devir teslim töreni



TEKİRDAĞ'da 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir temsili töreni düzenledi.



Tekirdağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıldönümünde 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi tarafından Tekirdağ Valiliği önünde sancak devir teslim töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz,dünyanın yeni bir değişime gebe olduğunu ifade ederek, ve dünyanın değişim noktası 22 Şubat, Mustafa Kemal'in almış olduğu görevle cepheye gidiş günü. 22 Şubat 1915'de yar kışla binalarımızın önünde Mustafa Kemal, 57'nci Alay ve 77'nci Alay sancaklarını Hüseyin Avni beye vererek, 'Çocuklar ben gidiyorum. Sizlerde yarın yola çıkın' diyerek Tekirdağ'ı terk ettiği gün bugündür. ve bizlerde komite olarak böyle bir günün unutulmaması gerektiğini, yaşatılması gerektiğini ve tarihe ders çıkarması gerektiğini savunarak geleneksel hale getirdik. ve yol arkadaşlarım, ayaklarını asfaltlarda bırakarak, bedenlerini kendi yapmış oldukları iğne, iplikle dikerek yollara düştük ve bu yıl 9'uncu olarak yürüyüşü sağladılar dedi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk olarak 1915'te 57'nci Alay'ı Tekirdağ'da topladığını belirten Yılmaz, 22 Şubat 1915'te 19'uncu Fırka Komutanı olan Yarbay Mustafa Kemal tarafından 57'nci Alay'a törenle sancağı verilmiştir. Onur timsali olan bir sancağın bugün teslim törenini yapıyoruz. Tekirdağ'a has bir özelliktir bu dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şu bir gerçek ki 104 yıl önceki heyecan ne ise coşku ne ise bitmeyecek yüzyıllar boyunca bu coşku ebediyen olacaktır. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ebediyen kalbimizde yaşayacaktır. 57'nci Alay'ı ve diğer sancakları Yarbay Hüseyin Avni'ye verince Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar. Bizim Büyükşehir olarak da yapmış olduğumuz sempozyumun ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi görmüş oluyoruz. Tabi onların hiç birisi geri dönmediler. Tamamı bu vatan için şehit oldular. Tabi geldiğimiz noktada Çanakkale'yi gördük. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Ama ne günler görüyoruz değerli arkadaşlarım. 'Kurtuluş Savaşı uydurmadır. Yunan galip gelseydi' diyen abuk sabuk insanların yaşadığı bir ülkede ben çok üzülüyorum. Olayı nefret ile karşılıyorum. Sayın başkanım yerel yönetimler olarak, 57'nci Alay Komite başkanıma söylüyorum. Sonunuza kadar yanınızdayız. Her sene artan bir coşku ile kalabalık ile buna katkıda bulunacağız. Ben böyle bir kutsal Cuma gününde ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını Çanakkale'de şehit olan tüm şehitlerimizi o günden bu güne kadar gelen Kıbrıs'ta ve diğer tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve saygı ile anıyorum. Devir teslim törenimiz hayırlı olsun dedi.



Komite üyeleri, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na anıta çelenk sunduktan sonra temsili sancak devir teslim töreni yapıldı.

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