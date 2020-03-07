Tekirdağ'da 595 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 595 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.



Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda 3 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Ö.Ö. ile K.B. isimli şüphelilere ait evlerde ve H.A. isimli şüpheliye ait ticari takside arama yapıldı. Aramalarda toplam 595 litre kaçak içki ve alkol yapımın da kullanılan düzenekler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere ve ticari taksiye el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ