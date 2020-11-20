Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat - Son Dakika

Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat

20.11.2020 10:56
Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat, System.String[]

Tekirdağ'da 6.3 şiddetinde bir deprem olduğu senaryosuyla masabaşı tatbikatı düzenlendi.

Tekirdağ'da 6.3 şiddetinde bir deprem olduğu senaryosuyla masabaşı tatbikatı düzenlendi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlıkları yapılan Tekirdağ Afet Müdahale Planı TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Vali Yardımcısı Murat Eren, Kurmay başkanı Piyade Alb. Cavit Tütüncü, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri (İAADKK) ve Yerel Düzey Çalışma Grubu Yöneticileri'nin katılımıyla Tekirdağ Valiliği GAMER'de (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) video konferans yöntemiyle icra edildi.

Oluşturulan senaryoya göre; Marmaraereğlisi ilçesinde saat 10.00'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depreme bağlı olarak ikincil afetler meydana geldi ve çalışma gruplarınca olaylara müdahale edildi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan masabaşı tatbikatında Çalışma Grubu Yöneticileri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan senaryo icra edildi.

Tatbikat sonrasında konuşan Vali Yıldırım, "Bir taraftan tatbikat yaparken, diğer taraftan da afetler her an olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle afet denince akla ilk gelen Türkiye'nin gerçeği depremlerdir. Dünyada en çok doğal afetlerin meydana geldiği yer Japonya. Bütün dünyada olan afetlerin yüzde 10'u tek başına Japonya'da. Ama buna rağmen Japonlar bunlarla birlikte yaşamayı öğrendiler ve hiçbir şekilde kendileri bundan çokta fazla korkmuyorlar. Ama buna rağmen depremde hasarları, can kayıpları çok da olmuyor. Bizim de böyle yaşamaya alışmamız lazım. İzmir depremi gibi bir şey olunca birden bire hatırlıyoruz, düşüncelerimiz tavan yapıyor. Şunu yapalım, bunu yapalım, ondan sonra, zaman geçince birden bire unutuyoruz. Bunları unutmamak gerekiyor. Refleks haline getirmek gerekiyor. Ne kadar antrenmanlı olursak o kadar daha az kayıpla buralardan çıkmamız mümkündür. Tabi ki binalarımız güçlü, mühendisliğe uygun değilse, binanın içinde tedbir alsan bile zaten bir işe yaramıyor onu biliyoruz, ama en azından böyle bir durumda dışarıda kalabilen, dışarı çıkabilen ve sağ kalabilen, kendinden başkasına yardım edebilecek durumda olabilen insanların diğerlerine nasıl yardım edebileceklerini öğrenmesi ve bunları hayat standardı haline getirmesi, belli standardı oluşturması gerekiyor. Bizlerde bu tatbikatları zaman zaman o yüzden yapıyoruz. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik, ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Hazırlanan afet senaryosunun icra edilmesinin ardından tatbikat sona erdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat
Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tekirdağ'da 6.3 deprem senaryosuyla tatbikat - Son Dakika


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