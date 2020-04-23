Tekirdağ'da, 6 bakkalın veresiye borçlarını ödediler - Son Dakika

Tekirdağ'da, 6 bakkalın veresiye borçlarını ödediler

TEKİRDAĞ'da isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kişi, 6 bakkalda vatandaşların bulunan yaklaşık 8 bin lira tutan veresiye borcunu ödedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle, kentteki iş insanlarına dar gelirlilerin veresiye defterlerindeki borçları kapatmaları çağrısında bulundu. Çağrı üzerine isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 iş insanı 3 mahallede bulunan 6 bakkalının veresiye defterlerindeki yaklaşık 8 bin TL tutarında borçlarını kapattı.

Çınarlı Mahallesi'nde bakkal işleten Turgut Mutfakçı, "Dükkanda oturuyordum. Bir tane erkek iki tane bayan geldi. 'Burada borcunu ödeyemeyen insanlar var mı' dediler. Bende var dedim. Bunun üzerine meblağı sordular. Bir ile 1,5 bin lira arasında dedim. Hesabı kapattılar. Veresiye defterini de ödendi diye aldılar. Herkesin yapması gerektiği bir şey. İnsanlar fitresini ve zekatını ihtiyacı olan kişilere vermesi gerekiyor. Buraya, bakkallara veresiye yazdıranlarda ihtiyacı olan kişiler. Herkesi bu yolda teşvik etmek isteriz. Herkes bu şekilde davranırsa daha güzel olur" dedi

ASIL İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ SEÇMEYE GAYRET EDİYORUZ

Veresiyenin kapandığı başka bir bakkalda çalışan Filiz Köse, "Hayırseverler sanırım aralarında para toplamışlar. Birden içeri girdiler. Direkt deftere baktılar. İhtiyaç sahipleri, işsiz kalan, bir süredir çalışmayanlar vardı. Onları tespit ettiler. O şekilde ödeme yaptılar ve alışveriş yaptırdılar. Toplam 1500 civarındaki borcu kapattılar. Biz kendimizde alışveriş paketleri verdik. Bu konuda katkıda bulunduk. En çok ihtiyaç sahibi olanları aralarından seçmeye çalışıyoruz. Çünkü yazdırıp ödeme gücü olanlar da var. Çalışıp halen geliri olanlarda var" diye konuştu.