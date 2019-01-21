Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
40 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan
uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz
Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araç içerisinden yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 6 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü K.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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