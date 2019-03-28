Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara
ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara'da rutin yol kontrollerini yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Aracı takip eden ekipler, bir süre sonra 6 düzensiz göçmenin yol kenarına bırakıldığını tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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