Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara'da rutin yol kontrollerini yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Aracı takip eden ekipler, bir süre sonra 6 düzensiz göçmenin yol kenarına bırakıldığını tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA

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