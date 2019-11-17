Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:12 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde bir grubun ellerinde çantalarla dolaştığı ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 6 kişiyi tespit etti.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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