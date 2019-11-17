Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 6 kişiyi tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde bir grubun ellerinde çantalarla dolaştığı ihbarını aldı.

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