Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde bir grubun ellerinde çantalarla dolaştığı ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 6 kişiyi tespit etti.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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