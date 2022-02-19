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Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

19.02.2022 12:20
Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptığı kontrollerde B.S'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki 6 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Sürücü B.S. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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