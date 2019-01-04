Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 6 İlçede Okullara Kar Tatili

Tekirdağ'da 6 İlçede Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Tekirdağ'da 6 ilçede okullara kar tatili Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Tekirdağ'da 6 ilçede okullara kar tatili
Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Malkara ilçesinde tüm okullarda 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından gece yarısı başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti. Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Kent genelinde sürücüler kar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zor anlar yaşarken, yağışın yoğun olduğu Muratlı ilçesi yolunda ise kar küreme araçları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emniyet ekipleri de yolda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
6 ilçede okullar tatil
Tekirdağ Valiliği ise olumsuz hava şartları nedeniyle, Malkara ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi İşletmeci, 'Ne olur 'Çapkın'ımı getirin.' diyerek papağını çalan hırsızlara seslend

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:45:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 6 İlçede Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]