Tekirdağ'da 6 İlçede Okullara Tatili

Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Malkara ilçesinde tüm okullarda 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından gece yarısı başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti. Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Kent genelinde sürücüler kar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zor anlar yaşarken, yağışın yoğun olduğu Muratlı ilçesi yolunda ise kar küreme araçları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emniyet ekipleri de yolda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



6 ilçede okullar tatil



Tekirdağ Valiliği ise olumsuz hava şartları nedeniyle, Malkara ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. - TEKİRDAĞ

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