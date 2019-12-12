Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kaçak göçmen, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kaçak göçmen, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir işletmeye jandarma güçleri tarafından baskın yapıldı. Baskında yurda yasa dışı yollarla giren 6 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. İşletmede çalıştırıldığı tahmin edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak, Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Muhammed Y. (19), Sayed H.A. (19), Neciedullah L. (18), Asuk T. (18), Sultan Z. (18) ve Zaker G. (18) isimli kaçak göçmenlerin Afganistan uyruklu oldukları öğrenildi.


Kimlik tespitleri tamamlanan kaçak göçmenler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporuna götürüldü. Sağlık raporu da alınan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kayı'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.


Öte yandan, olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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