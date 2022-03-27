Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

27.03.2022 13:14
Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi'nde Nurten U'nun yaşadığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın iki katı kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde hasar oluştu.

Aynı apartmanda yaşadığı ve yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Ş.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği Son dakika haberi | Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği Esenler'de 5 katlı binanın ikinci katında korkutan yangın Esenler'de 5 katlı binanın ikinci katında korkutan yangın

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement