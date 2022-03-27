Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi'nde Nurten U'nun yaşadığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın iki katı kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde hasar oluştu.

Aynı apartmanda yaşadığı ve yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Ş.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.