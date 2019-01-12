Tekirdağ'da 6 Kişi Deaş'tan Tutuklandı
25 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde Kapaklı ilçesinden araç kiralayarak İstanbul
'a giden şahıslar anbean teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çeşitli fiziki takip sonucu İstanbul'dan dönen araca yönelik operasyon düzenlenerek otomobilde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.
2 kişi daha yakalandı
Emniyete sevk edildikten 4 şahsın alınan ifadelerini müteakip 2 kişi daha operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü
Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi