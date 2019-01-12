Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 6 Kişi Deaş'tan Tutuklandı

Tekirdağ'da 6 Kişi Deaş'tan Tutuklandı

25 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da 6 Kişi Deaş'tan Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde Kapaklı ilçesinden araç kiralayarak İstanbul'a giden şahıslar anbean teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çeşitli fiziki takip sonucu İstanbul'dan dönen araca yönelik operasyon düzenlenerek otomobilde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

2 kişi daha yakalandı

Emniyete sevk edildikten 4 şahsın alınan ifadelerini müteakip 2 kişi daha operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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