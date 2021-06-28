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Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI - Son Dakika

Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI

28.06.2021 12:49

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinde hastanede tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinde hastanede tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin 8'i entübe edildi. 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgili bugün 1 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çorlu'da, perşembe gecesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta bakkal dükkanının yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün arttı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistanlı Hussam'ın ardından önceki gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), dün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti. Önceki sabah hastaneye getirildiği belirtilen Nurcihan Engin'in kocasının da hastanede sahte içkiden zehirlenip tedavi görenler arasında olduğu ifade edildi.

8'İ ENTÜBE, 19 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Böylece tedavileri sürenlerin sayısı 19'a yükseldi. Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görenlerin 8'i entübe edildi.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polisin bugüne kadar yaptığı aramalarda toplam 200 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bugün iş yerinde 20 litre sahte rakı ele geçirilen 1 kişinin de gözaltına alınmasıyla, gözaltında bulunanların sayı 4'e yükseldi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI

Pakistan, Hisarcık, Çorlu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDEN TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 19'A ÇIKTI - Son Dakika


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