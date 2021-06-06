TEKİRDAĞIN 6 MAHALLESİNDE MUHTARLIK SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın 5 ilçesine bağlı 6 mahallede seçmenler bugün muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim kurulu (YSK) tarafından ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde bugün ara seçimler yapılıyor. Tekirdağ'da da merkez Süleymanpaşa ilçesinin Barbaros ve Kınıklar, Şarköy ilçesi Sofuköy, Hayrabolu ilçesi Yörükler, Muratlı ilçesi Kepenekli ve İstiklal Kurtpınar mahallelerinde kısıtlamadan muaf tutulan seçmenler sandık başına gitti.

Süleymanpaşa'nın 2192 seçmenin bulunduğu Barbaros Mahallesi'nde Barbaros Naki Bilge İlkokulu'nda vatandaşlar kurulan 8 sandıkta

oylarını kullandı. Seçmen Nergis Saka, "Seçimler de katılım fena değil. Tabi sınav da var aynı zaman da. Oyumuzu kullandık bakalım hayırlısı kim ise kazanan da o olsun. Herkesin gönlünde bir aday ismi var. Kim mahallemize iyi hizmet edecekse kazanan o olsun" dedi.

Mahallenin 3 muhtar adayından biri olan Nezih Ekelik, "Pandemi koşullarında bir seçim gerçekleştiriyoruz. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış durum da. Mahallemiz de 8 sandık bulunuyor. Mahallemize hayırlı olsun seçimler, Kazanan Barbaros mahallemiz olsun" dedi. Muhtar adaylarından Bekir Ali Yıldız, "Bugün kısıtlamanın olduğu bir günde seçime gidiyoruz. Buna rağmen katılım gayet iyi. Hemen yan okulda da gençlerimizin sınavı var. Eski muhtarımız sağlık nedenlerinden istifa etmişti. Kaymakam beyin bana verdiği görevle vekil muhtar olarak bugüne kadar görevimi yürüttüm. Bugünde yeniden aday oldum. Mahallemiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.