Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

21 dakika önce

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza, System.String[]

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı. Sorgulama ve denetimler sonucunda usulsüz avlanan 6 kişiye idari işlem uygulandı. İşlemler sonucunda 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası kesildi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz" denildi. - TEKİRDAĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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