Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

22.05.2022 14:07
Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Engelli, Güncel, Son Dakika

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