Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim" - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim"

22.05.2022 15:38
Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Annenin "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden S.K. kızını bıçakladığını söyledi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne gözaltına alındı.

"Bir anlık cinnet geçirdim"

Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
Kaynak: İHA

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Cinnet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: 'Pişmanım, cinnet geçirdim' - Son Dakika


Son Dakika
21:27 Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 21:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement