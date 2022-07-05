Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

05.07.2022 10:21
Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Kapaklı Belediyesi tarafından yaygınlaştırılması amacıyla 60 dönümlük alanda ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadına başlandı.

Kapaklı Belediyesi tarafından yaygınlaştırılması amacıyla 60 dönümlük alanda ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadına başlandı.

Belediyenin iştiraki Kent AŞ tarafından Karlı Mahallesi'ndeki 60 dönümlük alana geçen yıl ata tohumu kunduru cinsi buğday ekildi.

Yaklaşık 25 ton verim beklenen buğdayın hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, bölgede örnek bir tarımsal yatırım projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çetin, "Bu yıl hasattan elde edilen tohumlarımızı daha büyük alana ekip ata tohumlarımızı yaşatmak istiyoruz. Arzu eden çiftçilerimize de bu tohumlarımızı verip çoğaltmayı istiyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı TEKİRDAĞ'DA 100 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI TEKİRDAĞ'DA 100 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen 'kunduru' cinsi buğdayın hasadı yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor - Son Dakika
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