Çetin, "Bu yıl hasattan elde edilen tohumlarımızı daha büyük alana ekip ata tohumlarımızı yaşatmak istiyoruz. Arzu eden çiftçilerimize de bu tohumlarımızı verip çoğaltmayı istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen 'kunduru' cinsi buğdayın hasadı yapılıyor - Son Dakika

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