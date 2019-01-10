Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

54 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Romanya ve Bulgaristan üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı 20 günlük çalışma sonrası sınır kapısı girişinden itibaren takibe alınan iki tır, Çorlu ilçesi girişinde durduruldu. Tırlarda yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilen 600 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.D, Y.G. ve F.Ü. gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Aydın, bu operasyonunun yeni yılda yakalanan en yüklü uyuşturucu miktarı olduğunu ifade ederek, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin aldıkları istihbarat doğrultusunda, uzun süredir takip ettikleri bir çalışma sonucu dün ilimiz sınırları içerisinde yurt dışından gelen tırlar durduruldu. Durdurulan tırların gizli bölmelerinde, kimyasal uyuşturucu dediğimiz ecstasy hap olarak tabir ettiğimiz 600 bin hap ele geçirildi. Bu miktar 134 kiloya karşılık geliyor." dedi.

Ekiplerin her zaman özveriyle çalışmaya devam ettiğini aktaran Aydın, "600 bin ecstasy hapı vatandaşın kullanımına sunacaklardı. Bu operasyonla çok sayıda vatandaşımızı bundan kurtarmış olduk." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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