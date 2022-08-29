Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor - Son Dakika
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Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor

29.08.2022 10:48
Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor

Tekirdağ'da 63 yaşındaki Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, düzenli olarak yaptığı kan bağışıyla çevresine örnek oluyor.

Tekirdağ'da 63 yaşındaki Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, düzenli olarak yaptığı kan bağışıyla çevresine örnek oluyor.

Şarköy Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay kan bağış çadırında Yusuf Acar kan bağışında bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Acar, kan bağışına gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Devletin geçmiş yıllarda bu kadar geniş imkanlara sahip olmadığını aktaran Acar, "Rahmetli babamın rahatsızlığı münasebetiyle yılda bir kaç kez kandan ayrıştırılan trombosite ihtiyaç duyuyorduk. İki yıl bunun çok sıkıntısını yaşadık. Ondan sonra düzenli olarak kan vermeye başladım." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı olan herkesin kan vermesi gerektiğini aktaran Acar, vatandaşları Kızılay'a kan bağışına bulunmaya davet etti.

Acar, fırsat buldukça kan bağışında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İhtiyaç duyan bir mümin kardeşime sağlık yönünden yardımcı oluyorum. Kendi sağlığım yönünden de çok faydalı olduğunu yaşayarak görüyorum. İnanıyorum ki verdiğim kandan istifade eden kardeşlerim hayır dua ediyor. Kan bağışıyla hem dünyam hem ahiretim için kazanç sağlıyorum." diye kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor - Son Dakika
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