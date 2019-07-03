Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 64 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 64 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Düzensiz göçmenlerin Tekirdağ'a geleceği bilgisi üzerine ekipler, TOKİ uygulama noktasında denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri 3 hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücülerinin ikisi kaçarken bir araç sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:25 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Araç, Güncel
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