Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 64 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da 64 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda 64 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 64 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda 64 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul haber merkezinin plakalarını verdiği 3 aracı Süleymanpaşa'da durdurmaya çalıştı. 'Dur' ihtarına uymayan araçlar ise kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile araçlar arasında yaşanan kısa bir kovalamaca sonucu, TOKİ konutlarının içerisine kaçan araçlardan birisi aydınlatma direğine çarparak durabildi. Konvoy halinde kaçan diğer iki araç da aynı noktada yakalanarak araçlarda arama çalışması yapıldı. Kovalamaca sonucu durdurulan 2 hafif ticari araç ve bir otomobilde yapılan aramada toplamda 23 kaçak göçmen ve sürücüler yakalandı.

23 kaçak göçmenin işlemleri sürerken, polis ekipleri başka bir şüpheli otomobili takibe aldı. Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas köyü yolunda güçlükle durdurulan minibüsten ise Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ele geçirilen araçlarda şişme botlar ve gıda malzemeleri bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler çevik kuvvet polislerinin de desteği ile midibüslere alınarak işlemleri yapılmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olayda 2 araç sürücüsünün araçlarını terk ederek firar ettiği öğrenilirken, şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı! İşte 4 şüpheli için istenen ceza TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Diyadin Belediye Başkanı Demir'in polislerce darbedildiği iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 64 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]