Tekirdağ'da 65 yaş üstüne korona kısıtlaması - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği, korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlar için idari işlem yapılacağı da kaydedildi. - TEKİRDAĞ