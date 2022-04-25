Tekirdağ'da 65 yaşındaki kadın, fuhuş operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 65 yaşındaki kadın, fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

25.04.2022 10:14
Tekirdağ'da 65 yaşındaki kadın, fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir adrese fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı.

Tekirdağ'da bir adrese fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar arasında birinin 65 yaşında olması dikkat çekti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığını tespit eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K., yabancı uyruklu G.N.'nin yanı sıra 65 yaşında M.P.'nin de bulunması akıllarda durgunluk meydana getirdi.

M.P., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu G.N. sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

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İsmetpaşa Mahallesi, fuhuş operasyonu, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 65 yaşındaki kadın, fuhuş operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika


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