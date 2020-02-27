Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, R.A'nın kullandığı 34 JG 1635 plakalı otomobili İnanlı Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 6 Pakistan ve 1 Hindistan uyruklu bulundu.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü R.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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