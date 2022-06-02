Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

02.06.2022 09:32
Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Muratlı kavşağında içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 7 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kaçakçılara geçit yok Kaçakçılara geçit yok Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti!
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:39:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement