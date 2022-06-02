Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı

02.06.2022 09:47
Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 7 kaçak göçmen minibüsle kaçarken yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 7 kaçak göçmen minibüsle kaçarken yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, olaya ilişkin araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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