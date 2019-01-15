Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 7 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da 7 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 7 ayrı suçtan sabıkası olan ve 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da 7 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 7 ayrı suçtan sabıkası olan ve 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde birden çok kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan 5 yıl, ruhsatsız silahlarla mermileri alma veya taşıma suçundan 10 ay, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma suçundan 5 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cinsel taciz, 3 adet mala zarar verme, 3 adet yaralama suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan sabıkası bulunan M.K. gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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