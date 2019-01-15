Tekirdağ'da 7 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 7 ayrı suçtan sabıkası olan ve 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 7 ayrı suçtan sabıkası olan ve 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde birden çok kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan 5 yıl, ruhsatsız silahlarla mermileri alma veya taşıma suçundan 10 ay, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma suçundan 5 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cinsel taciz, 3 adet mala zarar verme, 3 adet yaralama suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan sabıkası bulunan M.K. gözaltına alındı.



Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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