Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

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