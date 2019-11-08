Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.

Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.

Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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