Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'da D-110 karayolu üzerinde 7 Vietnam uyruklu şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da D-110 karayolu üzerinde 7 Vietnam uyruklu şahıs yakalandı.


Tekirdağ'ın Malkara ilçesi D-110 karayolu üzerinde bulunan Gözsüz köyü yolu ayrımında yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yolda yabancı uyruklu şahısları bulan polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahısların Vietnam uyruklu 3 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 7 şahıs olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler için polis merkezine getirilen şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Malkara ilçesi, Tekirdağ, Vietnam, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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