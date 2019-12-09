Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 72 yaşındaki kişiyi evinde bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 72 yaşındaki kişiyi evinde bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz Mahallesi'nde yaşayan H.Y'den (72) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, H.Y'yi evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, cinayeti işlediğinden şüphelendikleri H.B.Ç'yi (69) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yavuz Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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