Tekirdağ'da 749 Bin 926 Seçmen Oy Kullanacak

Tekirdağ
'da 749 bin 926 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
2 bin 356 sandığın kurulacağı Tekirdağ'da, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Tekirdağlılar, belediye başkanlarını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Tekirdağ'da 749 bin 926 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana,Tekirdağ'da seçmen sayısı 114 bin 985 arttı.
Tekirdağ'da 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 195 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde de 2 bin 356 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Çorlu
'da
Tekirdağ'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Çorlu.
188 bin 789 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çorlu'da, 561 sandık kurulacak.
Çorlu'dan sonra ikinci sırada 469 sandık ve 147 bin 339 seçmenle Süleymanpaşa
, üçüncü sırada da 329 sandık ve 112 bin 30 seçmenle Çerkezköy
ilçesi geliyor.
64 sandık ve 20 bin 641 seçmenle en az sandık ve seçmen Marmaraereğlisi
'nde olacak.
İlçe Adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Çerkezköy 329 112 bin 30
Çorlu 561 188 bin 789 Ergene
141 46 bin 598 Hayrabolu
100 25 bin 821 Kapaklı
237 79 bin 939 Malkara
164 42 bin 211
Marmaraereğlisi 64 20 bin 641 Muratlı
75 22 bin 5 Saray
123 38 bin 51
Süleymanpaşa 469 147 bin 339 Şarköy
93 26 bin 502