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Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi

21.02.2022 10:36
Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir otomobilde 75 bin tütün dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir otomobilde 75 bin tütün dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 75 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Tekirdağ, Sigara, Tütün, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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